В СВО погиб тренер новосибирских самбистов

Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в областной «Спортивной школе самбо».

«На протяжении всего своего жизненного пути он неустанно трудился, воспитал целую плеяду ярких, талантливых спортсменов, чемпионов, мастеров спорта, был настоящим примером для нашей молодежи»,— говорится в некрологе.

Тренер возглавлял областную сборную по самбо с 2016 года. В сообщении указывается, что Сергей Лепяхов отправился на СВО добровольцем и героически погиб в бою. Место и обстоятельства гибели не указываются.

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Валентин Романов