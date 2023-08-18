Возбуждено уголовное дело по факту падения остановки на подростков в Иглинском районе

Иглинский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту падения автобусной остановки на подростков, сообщили в пресс-службе СКР по республике. Дело возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Иглинского района.

В ходе расследования будет установлено соответствие конструкции остановки требованиям ГОСТ и другим требованиям по ее содержанию. По результатам обследования действиям должностных лиц органов местного самоуправления дадут правовую оценку, отмечается в сообщении.

16 августа 17-летняя девушка и 16-летний молодой человек стояли за остановкой общественного транспорта в селе Иглино, ожидая автобус. В это время из-за сильного порыва ветра конструкция остановки опрокинулась на подростков. Прохожие оказали помощь пострадавшим, вытащив их из-под остановки, и вызвали скорую помощь. Молодые люди находятся на обследовании в уфимской больнице №17, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте