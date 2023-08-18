Татарстан рассчитывает получать по 200 млн рублей в год за счет курортного сбора

Власти Татарстана рассчитывают на пополнение бюджета более чем на 200 млн руб. ежегодно за счет введения курортного сбора. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на госкомитет республики по туризму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Отмечается, что размер ставки еще не утвержден. Но введение данной меры много времени не займет. В настоящее время сумма курортного сбора в регионах РФ колеблется от 30 до 100 руб. В Татарстане же для этих целей необходимо принять несколько нормативно-правовых актов.

«Подобная процедура в других регионах России уже отработана, наработана соответствующая практика, поэтому процедура не займет много времени»,— отметили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"