«Турбаслинские бройлеры» вложат 3 млрд рублей в реконструкцию птицефабрик

АО «Турбаслинские бройлеры» (входит в группу компаний «Черкизово») намерено вложить порядка 3 млрд руб. в реконструкцию птицефабрик «Уфимская» и «Юбилейная», а также перерабатывающего завода в Турбаслах. Об этом директор «Турбаслинских бройлеров» сообщил на «Инвестчасе» с участием главе Башкирии Радия Хабирова.

Средства направят на закупку систем поддержания микроклимата, строительство инкубаториев и перерабатывающих мощностей, склада готовой продукции и очистных сооружений.

Планируется, что общий объем выпуска мяса птицы в следующем году вырастет на 28 тыс. т в год и достигнет 97 тыс. т. Инвестору возместят часть затрат на приобретение технологического оборудования, а также строительство инженерной инфраструктуры.

АО «Турбаслинские бройлеры» зарегистрировано в 2002 году в Благовещенске. Согласно информации на сайте предприятия, оно производит около 70% мяса бройлеров от всей продукции в Башкирии. В 2022 году выручка «Турбаслинских бройлеров» составила 7,6 млрд руб., убыток — 761,1 млн руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте