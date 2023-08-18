«Турбаслинские бройлеры» вложат 3 млрд рублей в реконструкцию птицефабрик

АО «Турбаслинские бройлеры» (входит в группу компаний «Черкизово») намерено вложить порядка 3 млрд руб. в реконструкцию птицефабрик «Уфимская» и «Юбилейная», а также перерабатывающего завода в Турбаслах. Об этом директор «Турбаслинских бройлеров» сообщил на «Инвестчасе» с участием главе Башкирии Радия Хабирова.
Средства направят на закупку систем поддержания микроклимата, строительство инкубаториев и перерабатывающих мощностей, склада готовой продукции и очистных сооружений.
Планируется, что общий объем выпуска мяса птицы в следующем году вырастет на 28 тыс. т в год и достигнет 97 тыс. т. Инвестору возместят часть затрат на приобретение технологического оборудования, а также строительство инженерной инфраструктуры.
АО «Турбаслинские бройлеры» зарегистрировано в 2002 году в Благовещенске. Согласно информации на сайте предприятия, оно производит около 70% мяса бройлеров от всей продукции в Башкирии. В 2022 году выручка «Турбаслинских бройлеров» составила 7,6 млрд руб., убыток — 761,1 млн руб.