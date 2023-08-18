«Улыбка радуги» откроет новые магазины в Челябинской области

В этом году сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» планирует открыть новые магазины в 13 регионах, в том числе в Челябинской области, вложив в расширение сети около 300 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Также новые точки появятся в Самарской, Саратовской, Архангельской, вологодской, Владимирской, Оренбургской, Ярославской областях, Татарстане, Башкортостане, Москве и Санкт-Петербурге, сообщают в компании.

Концепция ритейлера – магазины в формате «у дома» вблизи транспортных развязок, средняя площадь – 120-150 кв. м.

«При выборе места расположения нового магазина сеть ориентируется на предлагаемую площадь и ее инженерную инфраструктуру, рекламные возможности, количество жителей района и их потребности»,— комментируют в компании.

Сейчас, по данным сайта ритейлера, 12 магазинов сети открыто в Челябинске, пять – в Магнитогорске, по одному – в поселке Западный Сосновского района и Копейске.