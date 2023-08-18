Прикамье получит кредит на 227 млн рублей для реконструкции тепловых сетей в Чайковском

Президиум комиссии правительства РФ по региональному развитию одобрил заявку Пермского края на предоставление специальных казначейских кредитов (СКК) для реализации инфраструктурных проектов. Федеральные средства будут использованы для реконструкции сетей в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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«Очередной лимит специальных казначейских кредитов мы распределили на конкурсной основе. В результаты отобраны 32 региона, где будет реализован 61 инфраструктурный проект, включающий строительство или ремонт 136 объектов. Преимущественно средства направим на обновление жилищно-коммунального хозяйства, чтобы улучшить качество предоставляемых услуг гражданам»,— отметил председатель комиссии, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В числе других регионов Пермскому краю направят 227,8 млн руб.

Кредит будет использован для реконструкции аварийных участков тепловой сети в Чайковском: будет обновлено оборудование и трубы на проспекте Победы, ул. Мира, Ленина, Декабристов и других общей протяженностью 3 км.