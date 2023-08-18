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обновлено 08:48

В вузах Прикамья остаются вакантными более 700 бюджетных мест

В шести вузах Прикамья открыт дополнительный набор на бюджетные места. В пермском классическом университете, в политехе, медицинском университете, фармацевтической академии, аграрно-технологическом университете и Чайковской академии физической культуры и спорта остаются вакантными 740 мест по 82 специальностям и направлениям бакалавриата. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам председателя Совета ректоров Пермского края Константина Егорова, поступление в пермские вузы — это окно возможностей для будущих профессионалов. «Наши высшие учебные заведения готовят специалистов, которые обязательно будут востребованы в Пермском крае,— заявил господин Егоров.— Есть целый спектр открытых мест по направлениям подготовки и специальностям как по техническим, общественным наукам, так и с гуманитарным уклоном. Сейчас для тех, кто не успел или прежде не определился, есть отличный момент для подачи документов».

Дополнительный прием — это «новая» приемная кампания. Порядок такой же, как и в основном потоке поступления. Вуз объявляет о количестве свободных бюджетных мест, затем абитуриенты должны будут подать заявление на поступление. Они могут подать документы в вуз при личном посещении, отправить по почте России, через сайт вуза или портал госуслуг. Следующим шагом, в случае необходимости, проводятся вступительные испытания на базе вуза. Завершение процесса — публикация ранжированных списков и приказов о зачислении.

Подробную информацию об особенностях приема, количестве бюджетных мест, вступительных испытаниях, сроках подачи документов можно найти на сайтах вузов.

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