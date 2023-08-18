В Башкирии председатель СНТ обвиняется в мошенничестве с землей на 14 млн рублей

Председатель садоводческого товарищества в Уфимском районе обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа» это председатель СНТ «Уршак» Зуля Хабибуллина.

По версии следствия, Зуля Хабибуллина с августа 2008 года по август 2014 года приватизировала 73 земельных участка, оформив их на своих родственников и знакомых, не являющихся членами товарищества. Некоторые из них оформляли доверенность на председателя СНТ для регистрации права собственности на имущество, а также его последующей продажи.

Обвиняемая участвовала в судебных процессах, подтверждая членство граждан в СНТ и наличие оснований для удовлетворения заявленных требований о признании права собственности на землю. Ущерб от ее действий составил более 14 млн руб.

Зуля Хабибуллина не признала вину. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Майя Иванова

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