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Жители Удмуртии на 12,6% чаще стали брать автокредиты в июле

Жители Удмуртии в июле получили порядка 1,36 тыс. кредитов на покупку автомобиля. Рост взятых на эту цель займов составил 12,6% в сравнении с предыдущим месяцем, сообщает пресс-служба НБКИ. При этом регион оказался на 19 строчке среди 30 субъектов России, лидирующих в данном сегменте розничного кредитования.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В целом по стране количество выданных в июле автокредитов составило 86,6 тыс., увеличившись по сравнению с июнем на 14,8%. Это наивысший показатель с начала 2022 года. Самый существенный рост зафиксировали в Белгородской области — 39,4%, Чувашии — 30,6%, а также в Ростовской и Воронежской областях — 22,1% и 21,6%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что выдача автокредитов растет из-за увеличения продаж новых автомобилей из дружественных стран и машин с пробегом, а также по причине возобновления государственной программы льготного автокредитования.

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