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В Уфе на минарет мечети Ар-Рахим установили новый купол вместо упавшего

Купол недостроенной мечети Ар-Рахим на проспекте Юлаева в Уфе вновь установлен на минарет, сообщают СМИ.

В марте из-за сильного ветра упал один из четырех золоченых куполов. Конструкция была вновь изготовлена, поскольку упавший с большой высоты купол восстановлению не подлежал. Между Духовным управлением мусульман Башкирии и заводом-изготовителем ранее установленных конструкций ЗАО «Грант» из Ростовской области был заключен договор на изготовление и установку нового купола.

Сроки завершения строительства самой мечети пока неизвестны.

Влада Шипилова

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