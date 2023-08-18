Объем банковских сбережений жителей Челябинской области вырос на 19% за год

В Челябинской области сумма средств, размещенных жителями на депозитах, составил 616 млрд руб. на 1 июля 2023 года. Это на 19% больше, чем на 1 июля прошлого года, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Большинство жителей региона хранят свои средства в рублях. Доля таких вкладов составляет 95% в общем объеме средств на депозитах. По данным десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, средневзвешенная процентная ставка по вкладам на первую декаду августа составляла 8,2%.

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