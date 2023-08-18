Администрация Кудымкара определила муниципальных перевозчиков с нарушением закона о конкуренции

Пермское УФАС выявило нарушения закона о защите конкуренции в действиях администрации Кудымкара при организации работы общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Как установило УФАС, власти Кудымкара организовали пассажирские перевозки по восьми муниципальным автобусным маршрутам без проведения конкурентных процедур.

Администрация города определила победителей конкурса, минуя закон о контрактной системе. Более того, муниципалитет максимально ограничил круг участников конкурса, намеренно указав единственный способ подачи заявки — по конкретному адресу в городе Кудымкаре вплоть до номера кабинета. Между тем конкурс должен был проводиться на доступной всем электронной площадке, позволяющей выбрать лучших из возможных исполнителей контракта.

Специальное ограничение количества претендентов, желающих принять участие в торгах, привело к тому, что по двум из восьми маршрутов заявился единственный участник. Очевидно, что возможность выбора лучшего качества предоставляемых услуг в этой ситуации отсутствовала. Сотрудникам администрации, допустившим нарушение, грозят штрафные санкции.