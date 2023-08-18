На трассе в Челябинской области застрелили медведя

В Саткинском районе неизвестный застрелил лежащего на обочине медведя. Сотрудники полиции и инспекторы охотнадзора выясняют обстоятельства произошедшего, сообщают в министерстве экологии Челябинской области.

Информация об инциденте поступила в минэкологии 17 августа. По предварительной информации, неизвестный выстрелил в лежащее на обочине животное, которое, возможно, сбил проезжавший мимо автомобилем. Сейчас охота на медведя на территории, где произошел инцидент, запрещена. Минэкологии направило заявлению в полицию на возбуждение уголовного дела.

«Виновным грозит штраф в районе 500 тысяч руб. Максимальное наказание в рамках данного нарушения — лишение свободы сроком до двух лет»,— отмечают в минэкологии региона.