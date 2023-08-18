«Единый заказчик» восстановит 15 млн кв. м недвижимости в новых регионах

В четырех присоединенных к России регионах публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» будет восстановлено в общей сложности свыше 15 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщил гендиректор компании Карен Оганесян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы сейчас восстанавливаем во всех четырех новых субъектах Российской Федерации более 15 млн кв. м недвижимости — это жилой и нежилой фонд,— для того чтобы обеспечить полноценное функционирование жизнедеятельности на этих территориях»,— рассказал господин Оганесян «РИА Новости».

Карен Оганесян отметил, что к восстановлению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей привлечено значительное количество людей. По его словам, только от «Единого заказчика» в восстановительных проектах участвует более 30 тыс. строителей. «И уже суммарно доходит, что около 50 тыс. строителей работают: с учетом регионов-шефов, которые помогают восстанавливать новые субъекты, с учетом региональных заказчиков»,— добавил он.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам референдумов. Следом правительство РФ утвердило долгосрочную комплексную программу социально-экономического развития новых российских регионов. Ответственным ведомством назначен Минстрой.

Российские чиновники также объявляли, что берут шефство над территориями ДНР и ЛНР. Например, Брянская область поможет в восстановлении объектов в городе Брянке в ЛНР. Свердловская область будет помогать восстанавливать город Макеевку в ДНР. Московская область будет восстанавливать Тельмановский и Новоазовский районы ДНР. Новгородская и Пензенская области собрались сотрудничать с районами Запорожской области, часть которой находится под контролем российских военных.

Милена Костерева