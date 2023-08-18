Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На улице в Центральном районе Кургана ограничат движение на два месяца

В Кургане с 21 августа закроют движение транспорта на участке улицы Блюхера от дома № 22 до пересечения с улицей Сибирской. Ограничения вводятся до 18 октября, сообщают в водоснабжающей компании «Водный союз».

Движение транспорта будет закрыто в связи с капитальным ремонтом водопровода диаметром 30 см. Работы на водоводе синхронизированы с планами администрации Кургана по ремонту дорожного полотна на участке.

«Это значит, что после завершения всех мероприятий “Водного Союза” на месте работ будет уложено новое асфальтовое покрытие»,— поясняют в «Водном союзе».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...