На улице в Центральном районе Кургана ограничат движение на два месяца

В Кургане с 21 августа закроют движение транспорта на участке улицы Блюхера от дома № 22 до пересечения с улицей Сибирской. Ограничения вводятся до 18 октября, сообщают в водоснабжающей компании «Водный союз».

Движение транспорта будет закрыто в связи с капитальным ремонтом водопровода диаметром 30 см. Работы на водоводе синхронизированы с планами администрации Кургана по ремонту дорожного полотна на участке.

«Это значит, что после завершения всех мероприятий “Водного Союза” на месте работ будет уложено новое асфальтовое покрытие»,— поясняют в «Водном союзе».

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