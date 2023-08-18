В Норильске горит полигон промышленных отходов

Полигон промышленных отходов загорелся в Норильске, сообщила прокуратура Красноярского края. Площадь возгорания 800 кв м. Как уточнили в ведомстве, пожар произошел в месте захоронения отходов IV-V классов опасности в районе Талнаха.

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания, будут установлены причины произошедшего, проверено соблюдение природоохранного законодательства при эксплуатации объекта. К проверке привлечены специалисты подразделений Росприроднадзора, Роспотребнадзора и минэкологии края.Эксплуатантом полигона является компания «Байкал-2000».

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Оксана Павлова