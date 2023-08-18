Экс-начальник дорожного агентства края освобожден от выплаты 149,9 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края завершил процедуру реализации имущества индивидуального предпринимателя Глеба Даниеляна, с 2006 по 2008 год возглавлявшего дорожное агентство Пермского края. ИП Даниелян был признан банкротом в 2018 году, единственным его кредитором стал Сбербанк, которому предприниматель задолжал 149,908 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Согласно отчету финансового управляющего, ему не удалось сформировать конкурсную массу. Оказалось, что у Глеба Даниеляна отсутствуют денежные средства и имущество, за счет реализации которых можно расплатиться с кредитором. У должника обнаружились только предметы домашнего быта, индивидуальные вещи, а его доход формируется за счет пенсии и пособия. В итоге он был освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов.

Вознаграждение финансовому управляющему в размере 25 тыс. руб. будет выплачено за счет средств, которые Сбербанк внес на депозит суда.