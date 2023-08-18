В первом полугодии спрос на аренду спецтехники в Челябинской области вырос на 48,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Число соответствующих объявлений увеличилось на 9,4%, сообщается в исследовании «Авито Спецтехника».

Самым предлагаемым типом спецтехники в аренду стала подъемная техника. На ее долю пришлось 20,6% от всех размещенных объявлений в сегменте. Следом идут грузовой транспорт (18,1%), дорожно-строительная (13,7%), землеройная (9,8%) и погрузочная техника (7,5%).

В целом по России предложение аренды спецтехники за год выросло на 58,2%, спрос — на 30,7%.

«Самым предлагаемым в стране типом техники в аренду стала подъемная техника, на долю которой пришлось 20,1% от общего предложения спецтехники в аренду. Наиболее заметно год к году выросло предложение аренды навесного оборудования (+221,2%), прицепов, (+218%) и землеройной техники (+120,7%)»,— отмечают эксперты «Авито Спецтехника».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте