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Поддают на пропитание

Расходы жителей Татарстана на еду увеличились на треть

На покупку продуктов питания в прошлом году пришлось почти 31% расходов среднего жителя Татарстана — заметно больше, чем в 2021 году. Такие данные приводятся в исследовании Росстата. На отдельные группы продуктов траты выросли на 25–36% вопреки официальной инфляции в регионе чуть более 11%. Втрое увеличилась доля тех, у кого еда превышает 70% всех расходов. Эксперты отмечают, что рост зарплат, о котором ранее рапортовали чиновники, «не может опережать цены» в текущей экономической ситуации. Траты на продукты питания являются «безотлагательными», поэтому «людям приходится урезать аппетиты на более дорогие и не регулярные потребности», говорят аналитики.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Росстат опубликовал статистический бюллетень «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах» в 2022 году. В нем представлены результаты выборочного обследования бюджетов российских семей, в том числе уровень и структура потребления основных продуктов питания, стоимость питания, удельный вес расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах.

Согласно данным ведомства, в Татарстане в прошлом году расходы на покупку продуктов питания составляли 30,8% всех трат. Этот показатель меньше, чем в целом по РФ (32,9%) и по Приволжскому федеральному округу (34,2%), но значительно больше, чем в Москве (26%) и Санкт-Петербурге (28,2%).

Доля расходов жителей Татарстана на еду в 2022 году выросла сразу на 3,7 процентных пункта (с 27,1%). При этом в целом по России доля таких расходов увеличилась лишь на 0,7 процентных пункта, а по округу — на 2,6.

Значительно увеличилась и доля жителей Татарстана, чьи расходы на еду превышают 70% всех трат. Если в 2021 году таких было всего 0,6% населения, то в 2022 году — 2,2%. В целом по России этот показатель вырос с 2,2% до 2,5%. Доля тех, кто направляет на еду половину своих расходов, в Татарстане выросла с 13% до 15,6% (в целом по России — с 22,6% до 25,1%).

Росстат отмечает, что средний житель Татарстана за прошлый год съел 87,2 кг хлеба, 98,6 кг овощей, 78,6 кг фруктов и ягод, 82,1 кг мяса и мясных продуктов, 34,8 кг сахара и кондитерских изделий, 241 яйцо, а также 295,5 кг молока и молочной продукции, 8,8 кг растительного масла и других жиров. Потребление этих продуктов выросло: например, мяса — на 2,7%, «молочки» — на 10,6%. В то же время средний житель Татарстана стал на 4,9% меньше есть рыбы (17,4 кг за год) и на 6,2% — картофеля.

Самые большие траты среднего татарстанца пришлись на мясо и мясные продукты — около 2,23 тыс. руб. в месяц. Это на 25,6% больше, чем в 2021 году. Расходы на хлеб выросли на 23,5%, до 1,1 тыс. руб. в месяц на человека, на молочную продукцию — почти на 30%, до 1,34 тыс. руб. На сахар и кондитерские изделия в среднем житель Татарстана в прошлом году тратил 715 руб. Здесь расходы выросли на 36,2%.

В целом же, по расчетам „Ъ“, расходы на продукты питания у жителей Татарстана за 2022 год выросли примерно на треть. При этом официальная инфляция в Татарстане по итогам 2022 года составила 11,37%, а продукты питания, по данным Татарстанстата, за прошлый год в Татарстане подорожали на 11,3% (в апреле продуктовая инфляция достигала 21,45%).

Также Татарстанстат отчитывался, что среднедушевые доходы жителей республики в 2022 году составили 46,25 тыс. руб. в месяц, что на 16,6% больше, чем в 2021 году. С учетом роста цен на товары и услуги реальные доходы граждан в Татарстане выросли на 2,1%, хотя в целом по России реальные доходы населения сократились на 1,4%.

Новые данные Росстата показывают, что рост расходов в разы превысил официальную инфляцию. При этом доля продуктов питания в расходах увеличилась, несмотря на рост реальных доходов.

«Невзирая на рост реальных доходов, инфляция и общее удорожание услуг, в том числе ЖКХ, трат на транспортное обслуживание и медицину, диктует жителям не только Татарстана, но и всей страны все больше переходить к сдержанной модели потребления»,— говорит директор экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, увеличение расходов на продукты питания — это «следствие того, что эти расходы являются регулярными и безотлагательными». «А в силу того, что именно продукты и услуги дорожают постоянно, расходы растут диаметрально»,— объясняет он.

Господин Жарский добавляет, что «регулярные отчеты ведомств и статистика не могут отражать полной картины происходящего». «По факту рост зарплат не может опережать цены, поэтому людям приходится урезать аппетиты на более дорогие и не регулярные потребности (техника, отдых, здоровье, ремонт), чтобы поддерживать собственную жизнедеятельность»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов

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