Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Запорожская АЭС

Досье

ЗАЭС расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища. АЭС состоит из шести энергоблоков на реакторах советского дизайна ВВЭР-1000 установленной энергомощностью 1 ГВт каждый. Первые четыре энергоблока начали работать в 1984–1987 годах, пятый и шестой блоки — в 1989 и 1995 годах. ЗАЭС в 2021 году выработала 35,5 млрд кВт•ч, что составляло около 23% от всей выработки энергосистемы Украины.

С марта 2022 года ЗАЭС находилась под обстрелами, постепенно реакторы останавливали, а к 11 сентября все шесть энергоблоков перестали вырабатывать электроэнергию из соображений безопасности. В октябре 2022 года президент РФ подписал указ, согласно которому собственником ЗАЭС стало российское государство. Оператором станции — дочерняя структура концерна «Росэнергоатом» АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...