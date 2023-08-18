Отходы взяли верх

В Тольятти городская дума большинством голосов одобрила внесение изменений в Правила землепользования и застройки в части, где указаны виды разрешенного использования зоны ПК-1. Соответствующий вопрос на рассмотрение гордумы внес глава Тольятти Николай Ренц. Чиновник открыто заявил, что поправки нужны для «обеспечения ввода в эксплуатацию» строящегося на территории бывшего завода «Фосфор» мусороперерабатывающего предприятия ГК «Эковоз», генеральный директор которой — депутат Самарской губернской думы Денис Волков. В начале заседания депутат губдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Максим Гусейнов предложил отложить рассмотрение вопроса до окончания проверок по его заявлениям в прокуратуру и региональное Следственное управление СКР, однако большинство предложение не поддержало, после чего Максим Гусейнов с поддержавшими его депутатами гордумы покинули зал.



Депутаты Тольяттинской думы большинством голосов поддержали внесение изменений в Правила землепользования и застройки в части, где указаны виды разрешенного использования зоны ПК-1. Список дополнен видом разрешенного использования «Специальная деятельность». Как признался глава Тольятти Николай Ренц, изменения необходимы для ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающего предприятия ГК «Эковоз», генеральный директор которой — депутат Самарской губернской думы Денис Волков. Предприятие строится на территории бывшего завода «Фосфор». На этой же площадке у «Эковоза» около 14 лет существует мусоросортировочная станция, которая сейчас принадлежит ООО «Экоресурсповолжье». Факт того, что земля под мусоросортировкой не предназначена для обработки отходов, в 2020 году подтвердила прокуратура. Более того, земля под мусоросортировочным предприятием до недавнего времени не принадлежала ГК «Эковоз» ни на правах аренды, ни на правах собственности.

Новое предприятие «Эковоз» строит в рамках сотрудничества с Российским экологическим оператором. По словам Дениса Волкова, общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд руб. В 2021 году «Экоресурсповолжье» получило от РЭО льготный облигационный заем 270 млн руб. на первый этап строительства, который должен был завершиться в конце 2022 года. По данным на март 2023 года, первый этап реализован на 58%. Помимо льготного кредита с 2018 года «Экоресурсповолжье» получает от областных властей инвестиционную надбавку на модернизацию производства. Инвестнадбавка включена в коммунальный тариф для жителей и юридических лиц Самарской области. За этот период сумма полученных «Экоресурсповолжьем» средств составила около 1 млрд руб.

О необходимости внести изменения в ПЗЗ Николай Ренц сообщил депутатам в августе во время заключительного заседания городской думы VII созыва. Чиновник предложил еще раз собраться «буквально на пять минут», чтобы внести изменения в ПЗЗ для легализации предприятия ООО «Экоресурсповолжье». После этого тольяттинский журналист и блогер Павел Каледин отправил заявление в прокуратуру и СК РФ с просьбой проверить действия главы Тольятти Николая Ренца на предмет совершения преступлений по статьям «халатность» и «превышение должностных полномочий».

В пояснительной записке к проекту решения глава Тольятти сослался на письма исполняющего обязанности зампреда областного правительства Ивана Пивкина и исполняющего обязанности министра строительства Самарской области Михаила Асеева, которые признали Правила землепользования и застройки Тольятти не соответствующими генеральному плану города в части отсутствия в зоне ПК-1 вида разрешенного использования «Специальная деятельность».

Депутат Самарской губернской думы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», тольяттинец Максим Гусейнов во время внеочередного заседания 16 августа предложил исключить вопрос из повестки, чтобы не принимать «поспешных решений», поскольку им также написаны заявления в надзорный и следственный органы. «Мы не говорим, что мы против мусороперерабатывающего комплекса, но делать нужно все законно. На объект не было выдано ни разрешения на строительство, ни разрешения на реконструкцию. Более того, основной источник доходов этого объекта — инвестиционная составляющая в „мусорном“ тарифе, который у нас и так один из самых больших в Поволжье. Мною написаны заявления в прокуратуру и Следственный комитет. Этот объект работает давно, и если мы подождем несколько месяцев, ничего страшного не случится», — сказал Максим Гусейнов. Николай Ренц назвал данные депутата «сплошной дезинформацией». В ответ Максим Гусейнов попросил представить разрешение на строительство. За предложение депутата отложить вопрос проголосовали только шестеро депутатов гордумы, после чего они вместе с Максимом Гусейновым покинули зал. На своей странице в соцсети депутат губдумы подчеркнул, что предприятие, на строительство которого жители региона расходуют сотни миллионов рублей, принадлежит частному лицу.

В беседе с „Ъ“ парламентарий рассказал, что деятельность «Экоресурсповолжья» была проверена в рамках экспертизы МВД.

«После того как комплекс почти построили, глава города неожиданно заявил, что нужно изменить ПЗЗ, чтобы ввести его в эксплуатацию. Возникает вопрос: каким образом строился объект? Когда получают разрешение на строительство или реконструкцию, собирается пакет документов, в котором должно быть назначение земли. После заседания мы нашли в реестре разрешение на строительство, но теперь возникают вопросы к должностному лицу, которое его выдало. Более того, заключение экспертов МВД показало, что „Экоресурсповолжье“ в виде пожертвований перевело 187 млн руб. Русскому географическому обществу, председателем которого является Денис Волков. Еще около 200 млн руб. пожертвований направлено аффилированным компаниям. Речь может идти о выводе средств, а основной доход предприятие получает в том числе за счет инвестиционной составляющей, включенной в коммунальный тариф», — отметил Максим Гусейнов.

Евгений Чернов