Пожар на яхте на Крестовском острове в Петербурге потушен

На двухпалубной яхте, пришвартованной на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, произошел пожар. Площадь возгорания составила 50 кв. м. Его потушили, никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС.

Инцидент случился вчера, 17 августа, вечером. Пожар начался в техническом помещении яхты. В 18:50 он был локализован. В тушении задействовали 32 человека и семь единиц техники.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность генераторной установки.

По данным ТАСС, из-за возгорания яхта начала тонуть. На место ЧП отправляли два судна городской службы. Информации о разливе топлива нет. Специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха для проверки на содержание загрязняющих веществ.

Причал принадлежит «ВИП-Флот». Она специализируется на сдаче в аренду катеров, моторных лодок, парусных яхт, прогулках по рекам и каналам Петербурга. Представитель компании сказал ТАСС, что она не имеет отношения к яхте.

Лаура Кеффер