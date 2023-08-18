Кандидаты удачи

В финал конкурса на пост главы Перми предсказуемо вышли краевой министр экономического развития Эдуард Соснин и руководитель центрального района города Александр Русанов. Основным кандидатом считается господин Соснин, пользующийся поддержкой региональных властей. Всего на пост главы претендовало 13 человек. Наиболее известные из них — активист-градозащитник Денис Галицкий, лидер фракции КПРФ в краевом парламенте Анна Баранова и блогер-сексолог Ирина Боровик. Эксперт «Ъ-Прикамье» считает, что при отсутствии прямых выборов мэра и публичной политики в целом конкурс остается одной из немногочисленных возможностей для самопрезентации и публичных заявлений о городских проблемах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Перми определились финалисты конкурса по отбору главы города. Как сообщает пресс-служба Пермской городской думы, по итогам отбора максимум баллов набрали министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, которого источники «Ъ-Прикамье» называют основным претендентом на пост главы Перми, и глава центрального, Ленинского района Перми Александр Русанов. Их поддержали все 12 членов конкурсной комиссии. Финалисты будут представлены на заседании Пермской думы 22 августа. Главой станет кандидат, заручившийся поддержкой большинства депутатов.

Конкурс проходил в закрытом режиме. Комиссия состояла из представителей администрации и Пермской думы. Всего на пост главы города претендовало 13 человек: гражданский активист и блогер Денис Галицкий, сотрудник департамента транспорта пермской мэрии Александр Синявский, министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, адвокат Марина Казанцева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Пермского края Анна Баранова, юрист Мария Булычева, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов, упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, блогер Ирина Боровик, сотрудник службы безопасности Почтобанка Евгений Рожков, сотрудница группы компаний «Юрист 159», помощница депутата гордумы Перми Николая Гилева Ксения Тарантина. Еще один кандидат — сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова на заседание конкурсной комиссии не явилась.

Претенденты представляли свои программы развития города. Как утверждает один из собеседников, знакомых с ходом конкурса, Эдуард Соснин в презентации сделал акцент на сохранение набранного темпа развития Перми, завершение в срок проектов, начатых в рамках 300-летия города, а также привлечение дополнительных средств нацпроектов и улучшение инвестиционного климата. Другой собеседник отметил, что в выступлении министра было мало конкретики, «за исключением темы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства». Считается, что господин Соснин пользуется поддержкой регионального руководства.

Александр Русанов, по словам осведомленных собеседников, также делал акцент на развитие экономики. На вопрос одного из членов комиссии, что господин Русанов будет делать в случае проигрыша, глава района ответил, что он является муниципальным служащим и готов выполнять задачи, поставленные главой города. Ранее источники, близкие к краевым и городским властям, полагали, что после участия в конкурсе Александр Русанов может быть назначен вице-мэром по социальным вопросам. Однако позже стало известно, что эта должность может достаться замминистра территориальной безопасности Екатерине Мальцевой. «Александр Русанов остается в кадровом резерве и, вероятно, будет приглашен на иную подходящую ему должность»,— отмечает один из собеседников «Ъ-Прикамье».

Ряд кандидатов использовали конкурс, чтобы обратить внимание на актуальные политические либо управленческие проблемы. «Участвовать стоило, чтобы получить возможность обратить внимание на системные проблемы городского управления. В городе отсутствует система управления качеством: юбилей Перми демонстрирует бесчисленные примеры, как городские и краевые власти наступают на одни и те же грабли»,— поделился с «Ъ-Прикамье» Денис Галицкий.

Коммунисты использовали конкурс, чтобы в очередной раз рассказать о партийной программе и заявить о необходимости возвращения прямых выборов мэра. Активисты КПРФ во время конкурса организовали пикеты под лозунгами за возвращение прямых выборов у здания Пермской думы. Анна Баранова в своем выступлении также поднимала эту тему.

Ирина Боровик в своей программе сделала акцент на формирование семейных ценностей и секспросвет. «Нужно рожать как можно больше людей. Для этого нужно сохранять ценность семьи и брака, работать с публичными персонами, чтобы они качали не только личный бренд, деньги, еще там что-то, но и семейные ценности»,— цитирует госпожу Боровик издание 59.ru. «Нужно вводить секспросвет, (проводить) форум „Секс. Любовь. Пермский край“, куда пригласить специалистов высокого уровня. То есть чтобы слово „секс“ легализовать, чтобы „сексолог“ не считалось ругательством. Что бы мы с вами ни говорили, дети рождаются именно от этого самого действия»,— считает блогер.

С самым эксцентричным предложением выступил Андрей Золотарев. Он предложил построить в Перми дельфинарий «для лечения ультразвуком».

Депутат Пермской думы от партии «Новые люди» Алексей Овчинников сообщил «Ъ-Прикамье», что пока не определился, кого из финалистов будет поддерживать на предстоящем заседании думы. «Эдуард Соснин и Александр Русанов представили самые реалистичные презентации, со знанием дела, погружением в городскую тематику. В частности, министр сделал упор на экономику развития малого бизнеса, обратил внимание на работу с молодежью, местное самоуправление. Остальные кандидаты фокусировались на отдельных темах, в которых они хорошо разбираются. Среди них мне понравилось выступление Ирины Боровик. Она необычная, яркая и пропагандировала семейные ценности. Впрочем, были и те, кто говорил обо всем подряд, без конкретики»,— поделился депутат. Он добавил, что «практически все кандидаты говорили об одних и тех же проблемах». «Но не все могли предложить просчитанные и взвешенные способы решения. В основном предлагали „заливать деньгами“, а где эти деньги взять — непонятно»,— отмечает Алексей Овчинников.

Политический консультант Людмила Ознобишина считает выбор в пользу Эдуарда Соснина и «его технического кандидата» демонстрацией «способности к консенсусу» со стороны городских элит. «Все прошло без неожиданностей, комиссия была единодушна»,— говорит эксперт. По ее словам, Александр Русанов на конкурсе «работал на собственную репутацию, показал себя лояльным членом команды действующей власти».

Остальные кандидаты, по словам Людмилы Ознобишиной, выдвинулись на конкурс, чтобы заявить о себе или обратить внимание на актуальные проблемы. «На мой взгляд, высокий интерес к конкурсу со стороны кандидатов связан с отсутствием выборов, публичной политики и неконкурентностью политического поля в целом. В таких условиях конкурс становится одной из немногочисленных площадок для публичного выступления, выражения мнения по тем или иным вопросам»,— резюмирует политконсультант.

Константин Кадочников