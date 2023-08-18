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Программе не время

Медиахолдинг «Магма» отложил планы по созданию телевидения

Близкая к краевым властям медиагруппа «Магма» решила отложить на неопределенный срок планы по созданию собственного телевидения. У одной из компаний группы закончился срок лицензии на телевещание, и продлевать ее не стали. В компании говорят, что планы изменились из-за сложной экономической ситуации в стране. Эксперты подтверждают, что в нынешних условиях закупать оборудование и делать собственный контент затруднительно.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Лицензия на ТВ-вещание, принадлежащая ООО «РИА „Местное время“» (входит в медиахолдинг «Магма»), аннулирована. Запись об этом была сделана в ЕГРЮЛ 16 августа, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс». Собеседник в компании сообщил «Ъ-Прикамье», что лицензия была срочная (выдана в 2017 году), срок ее действия закончился, и компания не стала ее продлевать. Он пояснил, что отказ от продления связан с изменившимися планами по созданию телевизионного канала в холдинге: они отложены до лучших времен. Затраты на ТВ признаны нецелесообразными из-за сложной экономической ситуации в стране — расходы на закупку оборудования выросли ввиду роста курса валюты.

Медиагруппа «Магма» была образована из компаний бывшего холдинга «Местное время». В декабре 2021 года благотворительный фонд «Губерния», близкий к краевым властям, купил медиагруппу «Местное время». В состав группы вошли радиостанция «Серебряный дождь», пермская газета «Звезда», портал «Вкурсе.ру», деловое издание «Капитал Weekly», радиостанции «Радио Sputnik Пермь» и «Звезда».

В состав этого холдинга ранее входил телеканал «Уралинформ-ТВ». Под него в декабре 2017 года Роскомнадзор зарегистрировал за ООО «Рекламно-информационное агентство „Местное время“» две лицензии на вещание на территории Пермского края — №29066 (на кабельное вещание) и №29067 (на наземное эфирное вещание). Срок действия первой лицензии — 2024 год, второй — 2023 год. Согласно данным Роскомнадзора, прекратила действие лицензия на наземное эфирное вещание. Сведения о второй лицензии в базе ведомства отсутствуют. В компании не уточнили, действует ли она.

К 2021 году вещание «Урал­информ-ТВ» прекратилось, а коллектив уволился и трудоустроился на других телеканалах. Новое руководство «Магмы» весной 2022 года объявило о намерении перезапустить канал во второй половине 2022 года. Планировалось, что это будет вещание в формате высокой четкости HD с ориентацией на более молодую и активную аудиторию. По данным «Ъ-Прикамье», «Магма» планировала создать молодежный канал, ориентированный на подростков 16 лет и старше.

«Сроки перезапуска связаны в том числе с геополитическими событиями — непонятно, как покупать оборудование, но планируем во второй половине года во­зобновить эфир»,— говорил в интервью пермским СМИ один из руководителей канала Андрей Творогов.

Пермские участники телерынка говорят, что сейчас запуститься новым игрокам крайне затруднительно. Анна Климова, директор ООО «Телекомпания „Рифей-Пермь“», отметила, что в нынешней ситуации создание регионального телеканала практически невозможно из-за больших затрат на телевизионное оборудование. «Европейское оборудование сейчас недоступно из-за санкций, а при параллельном импорте цена высокая с учетом курса доллара и евро. У „Магмы“ все оборудование, доставшееся от „Уралинформ ТВ“, было неактуальное. Для создания ТВ-компании с нуля необходимо сделать студию, произвести закупку студийного и съемочного оборудования, вносить постоянные платежи кабельному оператору за вещание — все это стоит огромных денег»,— пояснила госпожа Климова.

Анна Климова также отметила сложившуюся в отрасли ситуацию: «ТВ-аудитория смотрит сейчас только те каналы, которые есть. Если на федеральном уровне в последнее время почти не появляются новые каналы, то на региональном уровне зайти со своим каналом просто нереально. Тем более в Перми рынок регионального телевидения насыщен: у нас есть ГТРК, „Ветта“, „Рифей“ и РБК. Однако есть возможность продвижения новой компании в интернет-пространстве или продакшн».

Пермский медиаменеджер Владимир Прохоров подчеркнул, что создать телевидение с нуля можно, вопрос только в цене. Господин Прохоров согласился с коллегой, что в условиях многолетнего вещания в крае «Рифея» и «Ветты» новой ТВ-компании будет затруднительно делать оригинальный контент.

Дмитрий Погорелов

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