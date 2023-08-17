Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В зоне СВО погиб морской пехотинец из севастопольской 810-й отдельной гвардейской бригады

В Севастополе проводили в последний путь начальника штаба—заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, гвардии майора Юрия Павлова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, военнослужащий, родившийся на Украине, был ранен на запорожском направлении и скончался в госпитале.

Юрий Павлов окончил Дальневосточное высшее военное училище (военный институт) в 2009 году и прибыл в Севастополь в 810-ю бригаду морской пехоты. Служил командиром взвода, затем командиром разведывательного взвода разведывательно-десантной роты, выполнял боевые задачи в Сирии. В прошлом году был награжден медалью «За отвагу» и назначен на должность начальника штаба—заместителя командира батальона материального обеспечения.

«Сослуживцы говорят, что с честью и мужеством всегда выполнял поставленные перед ним задачи. Будем помнить нашего героя!» — написал губернатор Севастополя.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...