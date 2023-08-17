В зоне СВО погиб морской пехотинец из севастопольской 810-й отдельной гвардейской бригады

В Севастополе проводили в последний путь начальника штаба—заместителя командира батальона материального обеспечения 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты, гвардии майора Юрия Павлова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

По его словам, военнослужащий, родившийся на Украине, был ранен на запорожском направлении и скончался в госпитале.

Юрий Павлов окончил Дальневосточное высшее военное училище (военный институт) в 2009 году и прибыл в Севастополь в 810-ю бригаду морской пехоты. Служил командиром взвода, затем командиром разведывательного взвода разведывательно-десантной роты, выполнял боевые задачи в Сирии. В прошлом году был награжден медалью «За отвагу» и назначен на должность начальника штаба—заместителя командира батальона материального обеспечения.

«Сослуживцы говорят, что с честью и мужеством всегда выполнял поставленные перед ним задачи. Будем помнить нашего героя!» — написал губернатор Севастополя.

Александр Дремлюгин, Симферополь