Ильнур Самедов победил Андраника Григоряна в главном бое турнира RCC по боксу

В Екатеринбурге начался спортивный фестиваль RCC Fest, приуроченный к 300-летию города. В первый день прошел турнир RCC по боксу, в рамках которого состоялось семь боев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге начался спортивный фестиваль RCC Fest, приуроченный к 300-летию города. В первый день прошел турнир РМК по боксу

Фото: Александр Стародумов В Екатеринбурге начался спортивный фестиваль RCC Fest, приуроченный к 300-летию города. В первый день прошел турнир РМК по боксу

Фото: Александр Стародумов

В главном поединке вечера победу над Андраником Григоряном (Ноякерт) одержал Ильнур Самедов (Ноябрьск). Бой проходил в легком весе. Судьи зафиксировали технический нокаут в седьмом раунде после нокдауна.

«Эмоции очень сильные, столько народу пришло посмотреть и это заряжает. Я хотел показать красивый бокс и, надеюсь, у меня получилось»,— сказал после боя Ильнур Самедов. «В седьмом раунде я уже понимал, что мне не отдадут победу. После нокдауна я мог продолжить бой, но решил не рисковать своей жизнью»,— признался Андраник Григорян.

Другие бои закончились так:

Георгий Юновидов (Ростов-на-Дону) победил Игоря Вельчицкого (Макеевка) техническим нокаутом в 6 из 8 раундов. Категория: тяжелый вес.

Рафи Хчоян (Самара) победил Илью Очкина (Чехов) раздельным решением судей после 6 из 6 раундов. Категория: средний вес.

Баходур Усмонов (Душанбе) победил Артема Пугача (Москва) единогласным решением судей после восьми раундового боя. Категория: легкий вес.

Максим Бабанин (Волгоград) победил Германа Скобенко (Макеевка) единогласным решением судей по итогу боя из восьми раундов. Категория: тяжелый вес.

Дауд Алаев (Сыктывкар) победил Тихона Нетесова (Иркутск) единогласным решением судей по результатам шести раундов. Категория: легкий вес.

Александр Котов (Москва) победил Игоря Адлейбу (Сухум) техническим нокаутом после нескольких нокдаунов в пятом раунде из восьми. Категория: полусредний вес.

RCC Fest проходит с 17-19 августа на аллее у КРК «Уралец». В первый день прошел турнир по боксу, затем пройдет турнир по кикбоксингу, кубок RCC Extreme и чемпионат России по BMX с турниром по силовому экстриму. Фестиваль завершится концертом Niletto и Клавы Коки.

Александр Стародумов

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