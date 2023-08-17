47news назвали причину прошедших на таможенном посте Брусничное обысков

Причиной обысков, которые прошли 16 августа в помещениях таможенного поста Брусничное на российско-финской границе, стали взятки за ускоренный пропуск грузовиков, стало известно 47news.

16 августа СМИ Петербурга сообщили, что на многостороннем автомобильном пункте пропуска Брусничное проходят обыски. В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления подтвердили «Фонтанке», что сотрудники транспортного отдела СК и регионального управления ФСБ провели следственные действия. После этого пункт пропуска работал в штатном режиме. С чем связаны обыски, в СЗТУ не уточнили, однако у ряда изданий есть свои версии происходящего.

Так, по данным 47news, расследуются факты дачи взяток в адрес таможенников от участников внешнеэкономической деятельности. Как стало известно изданию, к таможенникам с обысками пришли в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом на транспорте. На пункте пропуска были изъяты наличные, документы и техника. По информации издания, уголовное дело связано с другим, возбужденным ранее в отношении сотрудников МАПП Торфяновка. Со ссылкой на данные Ленинградского Следственного отдела на транспорте издание сообщает, что взятки давали сотрудникам таможни за ускорение процедур таможенного контроля, а также за предоставление коммерсантам закрытой служебной информации.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте