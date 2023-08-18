Ручная работа

Существует два типа джинсов — те, что стирают на фабрике перед отправкой в магазин, и те, что отправляются сразу на прилавки. Большинство джинсов как раз из стираного денима. Они мягче, легко переносят стирку в машине и не садятся по фигуре. С джинсами из сырого денима (то есть теми, которые не стирают на фабрике) все немного сложнее. Они крепче и тверже, служат значительно дольше и становятся уникальными во время носки — потому что приобретают свои потертости и заломы. Такие джинсы, как правило, значительно дороже массмаркет-моделей и требуют особенного ухода. Многие ошибочно отождествляют сырой деним и селвидж, однако это не одно и то же. Селвидж — это вид внутреннего шва, которым «скрепляют» ткань джинсов. Путаница происходит потому, что селвидж-стяжку чаще всего можно встретить на «сырых» джинсах, однако одно не гарантирует другое. Этот шов — знак того, что джинсы пошиты на станке старого образца. Они сложнее в производстве, однако финальный продукт крепче и прослужит своему хозяину много лет. Отсюда и высокая цена.

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Итак, как же ухаживать за джинсами из сырого денима? Перед первой стиркой их стоит как следует поносить — желательно от четырех до шести месяцев. За это время спадет первый слой индиго (будьте готовы к тому, что вещи и обувь покрасятся синеватым оттенком), а вы и джинсы привыкнете друг к другу. В этот период как раз начнут появляться первые заломы. Стирки в машине лучше избегать — вымоется краска, джинсы сядут и из свободной широкой модели превратятся в скинни, которые будет невозможно надеть. Если вы купили модель на размер или два больше, лучше всего посадить их по фигуре самостоятельно. Для этого придется надеть джинсы и лечь в них в наполненную теплой водой ванну. После этого в них желательно походить какое-то время, прежде чем вешать сушиться.

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Когда придет время первой стирки, лучше всего это делать вручную. Джинсы нужно вывернуть наизнанку и положить в холодную воду — вымачивать их лучше 30–40 минут. После этого их нужно обработать гелем для стирки, но лучше всего подойдет кусок хозяйственного мыла. Джинсы нужно тщательно простирать мылом несколько раз, после чего так же тщательно вымыть его из ткани — это лучше делать душем и тоже холодной водой. Выжимать или отправлять их в сушилку не стоит — можно повредить ткань. Вытащите джинсы из ванны и повесьте сушиться — этот процесс займет несколько часов. После первой стирки джинсы из сырого денима немного поменяют оттенок (это будет происходить с каждой стиркой).

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Есть более экзотичный вариант стирки, для которого необходимо море и песчаный пляж. Нужно зайти в джинсах в воду, вымочить их, после чего «стирать» их песком — гранулы помогут вычистить грязь из ткани. После этого нужно снова зайти в воду, чтобы вымыть остатки песка. Поэтому, отправляясь в отпуск, стоит взять с собой свои «сырые» джинсы — исключительно для опыта их стирки в море.

Илья Петрук