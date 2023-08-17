Глава Роскомнадзора связал утечки персональных данных с блокировкой соцсетей США

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Липов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Липов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что рост случаев утечек персональных данных из-за хакерских атак связан с блокировкой американских соцсетей в России. Господин Липов утверждает, что блокировки «лишили американцев доступа к возможности поведенческого анализа» россиян.

«То есть то, что у них было под рукой, стало от них далеко, поэтому они пошли в лоб атаковать наши информационные системы, наши базы данных, добывая, по сути, "пищу" для своих аналитических систем»,— сказал господин Липов на круглом столе «Цифровая трансформация общества и ее влияние на национальную безопасность и социально-экономическое развитие» на форуме «Армия-2023» (цитата по «Интерфаксу»).

Андрей Липов добавил, что «наши уважаемые собственники информационных систем» стали защищаться от хакерских атак, поэтому число утечек персональных данных снизилось. При этом он отметил, что уровень опасности утечек по-прежнему остается высоким.

Господин Липов заявил, что Россия в условиях санкций и военной операции столкнулась с кибератаками на серверные телекоммуникационные программы обеспечения, а также информационными атаками, которые следуют за DDoS-атаками, и атаками на персональные данные.

«Атаки на персональные данные на сегодняшний день имеют, наверное, самые серьезные последствия, потому что эти данные неотъемлемы от человека и, попав в дурные руки, они могут использоваться против человека достаточно долго. Как они используются сегодня? Это очевидно, и манипуляция людьми, и в итоге — попытки манипуляции обществом. Это может быть и вербовка людей, и как следствие уже совершение противоправных общественно опасных деяний в офлайне»,— сказал он.

Ранее «Ъ» писал, что бизнес предложил внести огороворку в законопроект об оборотных штрафах за утечки данных. Представители сферы настаивают, что публикация баз с персональными данными, самостоятельно раскрытыми их субъектами, не должна приводить к преследованию за утечки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Данные пошли самотеком».