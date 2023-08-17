Dior представил новую версию сумки 30 Montaigne

Французский дом моды Dior представил обновленную версию одной из своих самых узнаваемых моделей — сумки 30 Montaigne. Впервые она была представлена в 2019 году. Новую версию креативный директор марки Мария Грация Кьюри представила для коллекции осень-зима 2023. Сумка выполнена из натуральной кожи и украшена золотыми буквами CD в верхней части. Новая версия сумки меньше оригинальной модели — как утверждают в Dior, она лучше подойдет для ежедневных задач. Аксессуар представлен в нескольких оттенках — черном, бежевом и розовом. Также Кьюри создала модель, украшенную логотипами Christian Dior.

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