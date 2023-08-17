Прокуратура проверит обстоятельства пожара на яхте у Крестовского острова

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства в связи с пожаром на двухпалубной яхте, пришвартованной около Крестовского острова, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о возгорании на яхте поступило в экстренные службы в 16:59 17 августа. Горело судно у д.4 по Южной дороге. Сведения о пострадавших не поступали. Судя по фотографии, опубликованной прокуратурой, пожар на яхте потушили, однако она почти полностью ушла под воду.

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность генераторной установки. В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что взяли ситуацию на контроль.

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