Участок Лиговского проспекта закроют для движения трамваев до октября

Движение трамваев 16, 25, 41 и 49 по Лиговскому проспекту на участке от Обводного канала до Растанной улицы закроют с 19 августа до 1 октября, сообщила пресс-служба «Горэлектротранса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Трамвай 16 на этот период полностью прекратит работу. Другие три номера проследуют по измененным трассам. Так, трамвай 25 будет ходить от станции метро «Купчино» по действующей трассе до Расстанной улицы, далее он проследует по Расстанному переулку, набережной реки Волковки, Мгинской улице и до Карбюраторного завода.

Трамвай 41 будет следовать от завода «Северная верфь» по Корабельной улице, Кронштадтской улице, улице Новостроек, улице Маршала Говорова, улице Трефолева, улице Калинина, Лифляндской улице, набережной Обводного канала, Старо-Петергофскому проспекту, Садовой улице, Лермонтовскому проспекту, Троицкому проспекту, 1-й Красноармейской улице, Загородному проспекту, Звенигородской улице, улице Марата, Свечному переулку, Лиговскому проспекту, Кузнечному переулку.

Измененный маршрут 49 трамвая пройдет от Малой Балканской улицы по действующей трассе до Расстанной улицы, далее он проследует по Расстанному переулку, набережной реки Волковки, Мгинской улице до Карбюраторного завода.

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