Владелец спа-комплекса Jani Crystal построит парковку у новой школы в воронежском микрорайоне «Процессор»

Муниципальное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства» выбрало подрядчика для ремонта дороги на улице Речной и строительства парковки у новой школы №107 в микрорайоне «Процессор» на улице Остужева. Им стало ООО «Русбизнес», следует из аукционной документации. По данным Rusprofile.ru, учредителем компании выступает Мартин-Гнун Артунян, также владеющий спа-комплексом Jani Crystal в Рамонском районе, генеральным директором — бенефициар строительной компании «Дон» Сергей Баев.

«Русбизнес» победил в аукционе, снизив начальную цену контракта на 10,6% — с 35,9 млн до 32,1 млн руб. Имена остальных участников аукциона не раскрываются. Известно, что всего их было трое. Занявший второе место предложил снизить начальную цену контракта на 10% до 32,3 млн руб., третье — на 1,7%.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Русбизнес» было зарегистрировано в Воронеже в 2008 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 21 тыс. руб. Выручка компании в 2022 году упала на 2% и составила 198 млн руб. (в 2021-м — 202 млн руб.), чистая прибыль увеличилась на 16% и составила 2,9 млн руб. (в 2021-м — 2,5 млн руб.).

Победителю аукциона необходимо выполнить работы в течение 45 дней со дня заключения контракта. Школу в Железнодорожном районе планируют открыть к 1 сентября. Ее строит местное ООО «Воронеж строй комплекс». Сумма контракта в 2021 году составляла 1,1 млрд руб., к окончанию работ она выросла, но власти не раскрывают итоговую стоимость. По словам и.о. руководителя управления строительной политики Воронежа Евгения Шишкина, в начале июля в здании завершались внутренняя отделка, устройство внутренних и наружных инженерных систем здания, установка малых архитектурных форм, началась сборка и расстановка мебели.

Алина Морозова

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