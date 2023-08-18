Аптечный пункт не доказал назначения

Суд на Кубани отказал аптечной компании в иске, которым оспаривались положения постановления главы региона об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Компания указала, что эти нормативы не учитывают особенности образования и специфику отходов аптек. Однако суд отказал в иске, обосновав это тем, что нормативы были определены после соответствующее исследования, а суды, проверяя законность правовых актов, не вправе оценивать целесообразность их принятия. Эксперты утверждают, что у судей нет полномочий обязать правотворца принять пожелания истца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фармацевтической компании не удалось доказать в суде, что отходы аптек нельзя приравнивать к отходам проммагазинов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фармацевтической компании не удалось доказать в суде, что отходы аптек нельзя приравнивать к отходам проммагазинов

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд отказал ООО «Ростфармснаб — Дешевая аптека», осуществляющему фармацевтическую деятельность, в требовании признать незаконным отсутствие отдельных положений в постановлении губернатора Кубани «Об утверждении нормативов накопления ТКО в Краснодарском крае». На основании этого документы рассчитываются платежи за вывоз мусора. Компания посчитала, что утвержденные главой региона нормативы не учитывают особенности образования и специфику отходов аптечных организаций. Истец попросил суд обязать губернатора внести в постановление такую категорию, как «аптека и (или) аптечный пункт». Однако суд с доводами истца не согласился, оставив постановление главы Кубани без изменений.

Как следует из материалов дела, ООО «Ростфармснаб — Дешевая аптека» имеет аптечный пункт в Новороссийске. Счета на оплату вывоза мусора с учетом нормативов ей выставляет регоператор по обращению с ТКО в Новороссийской зоне — ООО «ЭкоЮг». Истец указал, что в отношении него применяется норматив для категории объекта «промтоварный магазин», поскольку в оспариваемом нормативном правовом акте отсутствует такая категория, как «аптека и (или) аптечный пункт».

По мнению аптечной компании, ее деятельность не может быть сопоставлена с деятельностью, осуществляемой в промтоварных магазинах. Кроме того, специфика образования отходов в аптеках, включающих в себя в том числе отходы класса «Г» — токсикологические опасные, накладывает на нее обязанность заключать договоры о сборе, транспортировании и обезвреживании медицинских отходов. Таким образом, отсутствие регламентированного норматива образования отходов для аптек в постановлении губернатора, по мнению компании, нарушает ее право на справедливый расчет за вывоз ТКО и является правовым пробелом в региональном законодательстве.

Отказывая в иске, коллегия краевого суда указала, что при подготовке постановления губернатора краевые власти заказали Центру создания систем обращения с отходами исследование по определению нормативов ТКО с проведением натуральных замеров в течение года. В результате этой работы было вычленено 47 характерных категорий объектов, включая многоквартирные и индивидуальные жилые дома, объекты социально-культурного назначения и пр. При расчете состава ТКО объектов торговли края учитывались в том числе такие компоненты, как градусники и лекарства, относящиеся к опасным отходам. В выводах исследования по соответствующим категориям объектов определены нормативы накопления ТКО. Исходя из этого, суд заключил, что определение категорий объектов, на которых образуются отходы, и проведение расчетов нормативов накопления ТКО не осуществлены произвольно, а имеют обоснование.

Кроме того, коллегия указала, что законом не регламентировано обязательное установление той или иной категории объектов, на которых образуются отходы, и право по определению таких категорий отнесено исключительно к полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти субъекта России. При этом, отметили судьи, позиция истца строится на обосновании нецелесообразности отсутствия категории «аптека» в постановлении губернатора, однако суды не вправе обсуждать вопрос о целесообразности принятия оспариваемого документа, поскольку это относится к исключительной компетенции главы края.

В министерстве ТЭК и ЖКХ региона «Ъ-Кубань» пояснили, что аптеки не выделены отдельно в постановлении губернатора, потому что такую категорию не выделяют федеральные нормативные акты. «Все категории объектов, на которых образуются отходы и которые указаны в федеральных нормативных актах, были предусмотрены в постановлении главы администрации»,— уточнили в ведомстве.

Краснодарский юрист Екатерина Бурнос рассказала «Ъ-Кубань», что высшие судебные инстанции России уже неоднократно высказывались по данному поводу. «В данном случае губернатор реализовал свое правотворческое полномочие по изданию подзаконного акта. Суд может отменить его постановление полностью или частично, если увидит там нарушение закона, имеющего большую юридическую силу. Но с точки зрения теории права он не может признать незаконным то, чего в этом документе нет, и не может обязать правотворца принять тот или иной нормативный акт»,— считает госпожа Бурнос.

Теоретически, добавляет она, у губернатора есть полномочия отдельно выделить категорию аптек в своем постановлении, но обязать его это сделать не может даже суд.

Михаил Волкодав

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