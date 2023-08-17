В Краснодаре у «парка Галицкого» с 20 августа изменится схема движения

В воскресенье, 20 августа, в Краснодаре для автомобильного движения откроют дорогу-дублер участка улицы Владислава Посадского (от дома № 22 до улицы Тихорецкой). Сам участок улицы Владислава Посадского станет пешеходным и соединит очереди «парка Галицкого». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Работы по укладке асфальта, нанесению разметки, установке знаков уже выполнены. Осталось частично доделать благоустройство и пешеходные дорожки. Получилась отличная объездная дорога с новыми тротуарами, парковками. Проехали по ней», — отметил во время инспекции глава Краснодара Евгений Наумов.

Кроме того, в этом районе продолжается реконструкция участка улицы им. Владислава Посадского от улицы 40-летия Победы до улицы им. Героя Сарабеева. Всего предстоит сделать 500 м. В рамках реконструкции расширят улицу до трех полос, построят тротуар и парковку у строящегося детского сада. Завершить работы планируют к 1 сентября.

Наталья Решетняк

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