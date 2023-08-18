«Шопен под небом» и при свечах, «Эффект Расемон», Мот и «Сны о Нигерии»

Вторая половина августа в культурной сфере Петербурга обещает быть не менее жаркой, чем первая. Сразу несколько интересных выставок, театральных премьер и концертов — как классической, так и современной музыки. Подробнее об этом — в еженедельном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Даши Пирс

Фото: Даша Пирс Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Даши Пирс

Фото: Даша Пирс

Накануне, 17 августа, в музее современного искусства «Эрарта» (29-я линия В.О., 2) открылась выставка модного современного фотографа Даши Пирс «Финальный штрих». В своей творческой практике автор стремится обратить внимание зрителей на повседневные мелочи, постоянно сопровождающие нас, но ускользающие от восприятия. Она эстетизирует происходящее в умах и сердцах людей, предлагая обрести душевное спокойствие.

Художественные миры фотохудожника кажутся сюрреалистическими, однако они вдохновлены не сновидениями и не прикосновениями к бессознательному. Как утверждает сама Даша, ее творчество психореалистично, точнее — субъективно-реалистично, что не делает его закрытым для зрителя. Фантастические миры она «моделирует» из собственных снимков, утверждая, что «отредактированная реальность намного круче действительной». Выставка будет работать до 12 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Своё видение самой населённой африканской страны предлагают молодые российские и нигерийские художники

Фото: Музей современного искусства «Артмуза» Своё видение самой населённой африканской страны предлагают молодые российские и нигерийские художники

Фото: Музей современного искусства «Артмуза»

В пятницу, 18 августа, в другом музее современного искусства Петербурга — «АртМузе» (13-я линия В. О., д. 70) — начнет работу выставка «Сны о Нигерии», которая является своеобразным смотром конкурса «Как я представляю Нигерию». Свое видение этой самой населенной африканской страны зрителям предлагают молодые российские и нигерийские художники. В экспозиции представлены живопись, графика, мозаика, скульптора. Жанры разнообразны: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовые сцены. Авторы — студенты Суриковского и Строгановского художественных вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Жестокий роман» на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом»

Фото: Виктор Васильев / Театр-фестиваль «Балтийский дом» Сцена из спектакля «Жестокий роман» на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом»

Фото: Виктор Васильев / Театр-фестиваль «Балтийский дом»

В театральной афише 18 августа стоит обратить внимание на недавнюю премьеру театра-фестиваля «Балтийский дом» — спектакль «Жестокий роман». Это известная история любви в двух частях с антрактом по мотивам драмы А. Н. Островского «Бесприданница». Пересказывать сюжет здесь не имеет смысла — даже те, кто не читал классика, помнят его по культовому фильму Эльдара Рязанова, название которого отличается от наименования спектакля лишь одной буквой. Режиссер — Сусанна Цирюк, сценография — Алексей Тарасов. В главных ролях: Елена Сохацкая, Роман Дряблов и Егор Лесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элегическая комедия по одноименной пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом» Элегическая комедия по одноименной пьесе Леонида Зорина «Покровские ворота»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

В конце следующей недели, 27 августа, здесь же, в «Балтийском доме», покажут еще одну премьеру этого года — спектакль «Покровские ворота». Это элегическая комедия по одноименной пьесе Леонида Зорина, ставшая широко известной благодаря всенародно любимому кинофильму, снятому Михаилом Козаковым. Театральный режиссер Александр Кладько решил вновь «оживить» эту задушевную историю о Москве 1950-х годов на петербургской сцене. В ролях: заслуженные артисты РФ Дарья Юргенс и Олег Куликович, артисты Егор Лесников, Арсений Воробьев, Владимир Бойков, Мария Лысюк, Виктория Зайцева, Сергей Ионкин и другие.

В эту субботу, 19 августа, в амфитеатре «Под небом» (Большой проспект В.О., 83) состоится концерт классической музыки под названием «Шопен под небом». Организаторы обещают «волшебство лиричной и бурной музыки великого композитора в исполнении классных музыкантов». Гостей ждут смелые музыкальные решения, а также бесплатный художник-шаржист, актеры и прекрасное летнее петербургское небо. За роялем — Евгения Немцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бессмертные творения Фридерика Шопена при свечах

Фото: Amadeus Concerts Бессмертные творения Фридерика Шопена при свечах

Фото: Amadeus Concerts

Послушать бессмертные творения Фридерика Шопена можно будет и в следующую пятницу, 25 августа. Причем при свечах. Такую необычную премьеру Amadeus Concerts организует в «Яани Кирик» (улица Декабристов, 54). Кстати, попасть в лютеранскую церковь святого Иоанна на концерт «Шопен при свечах» некоторые могут совершенно бесплатно. Для этого необходимо подписаться на группу «Ъ-СПб» в соцсети «ВКонтакте» и участвовать в розыгрыше билетов. Все подробности читайте здесь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьера спектакля Надежды Кохановой «Эффект Расёмон» на новой сцене Александринского театра

Фото: пресс-служба Александринского театр Премьера спектакля Надежды Кохановой «Эффект Расёмон» на новой сцене Александринского театра

Фото: пресс-служба Александринского театр

23 августа на новой сцене Александринского театра дадут премьеру — «Эффект Расемон». Это спектакль-размышление о природе человеческого порока, о попытке найти его причины и понять последствия. Совершаемое зло — проявление нашего страха, стыда, нелюбви и тщеславия? Или что-то другое? Зрителю предлагают заглянуть в себя через образы Акутагавы и Куросавы и в столкновении нескольких правд попытаться отыскать свою — неоспоримую и абсолютную истину. Режиссер и хореограф — Надежда Коханова. Сценография — Елизавета Мирошникова. Исполнители: Мария Афанасьева, Екатерина Березина, Екатерина Копец.

25 августа в Екатерининском дворце Царского Села пройдет масштабное событие — «Петровскии бал в Санкт-Петербурге», созданный по модели Дрезденского оперного бала для возрождения знаменитых Петровских ассамблеи. Программу вечера украсят звезды мировой классической сцены: оперный певец Ильдар Абдразаков, знаменитый тенор и директор Государственного академического Большого театра Узбекистана Рамиз Усманов, ведущая солистка Московского академического музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Елена Безгодкова, победитель конкурса Чайковского, скрипач, солист Московской филармонии и Санкт-Петербургского Дома музыки Павел Милюков, звезда международного джаза, саксофонист Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, знаменитая поп-группа Dschinghis Khan («Чингисхан») из Германии, симфонический оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело. Ведущие вечера: Мисс Вселенная, лауреат международных конкурсов, телеведущая Оксана Федорова и художественный руководитель «Петровского бала» Ханс-Йоахим Фрай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыка Ханса Циммера из кинофильма «Интерстеллар» прозвучит вживую в исполнении петербургских музыкантов

Фото: Amadeus Concerts Музыка Ханса Циммера из кинофильма «Интерстеллар» прозвучит вживую в исполнении петербургских музыкантов

Фото: Amadeus Concerts

Музыка Ханса Циммера из культового кинофильма «Интерстеллар» вновь прозвучит вживую в исполнении петербургских музыкантов на концерте от Amadeus Concerts в Планетарии № 1 (набережная Обводного канала, 74Ц). Слушателей и зрителей ждет орган, струнный оркестр и клавишные под огромным звездным куполом планетария. Поучаствовать в космическом путешествии организаторы предлагают 25 и 26 августа.

Футбольный клуб «Зенит» в это воскресенье, 20 августа, сыграет в Москве со своим принципиальным соперником — «Спартаком». А через неделю, 26 августа, дома, на «Газпром Арене», примет екатеринбургский «Урал». Эта команда здорово начала новый сезон, одержав три победы, один раз сыграв вничью и не потерпев пока ни одного поражения. Какое-то время «Урал» даже лидировал в турнирной таблице, а после четырех туров занимает второе место. «Зенит» пока на шестой строчке, но победа над гостями должна вернуть его в лидирующую группу. Впрочем, у екатеринбуржцев, наверняка, есть свои планы на этот счет — команда Виктора Гончаренко сейчас показывает действительно хорошие результаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Seville (Севиль Велиева) (слева) и рэп-исполнитель Мот (Матвей Мельников)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Певица Seville (Севиль Велиева) (слева) и рэп-исполнитель Мот (Матвей Мельников)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

27 августа во дворе Гостинки выступит популярный молодежный рэп-исполнитель Мот (в миру Матвей Мельников), сочетающий в своем творчестве также хип-хоп и RnB-нулевых с элементами поп-музыки. В коллекции музыканта семь студийных альбомов и около сотни синглов и ремиксов. Он является неоднократным лауреатом и победителем ряда авторитетных музыкальных премий, в частности, премии телеканала RU TV 2022. В прошлом году у артиста закончился контракт с лейблом Black Star Incorporated, с которым он сотрудничал с 2013 года, и Матвей решил не продлевать его и начать самостоятельно заниматься собственной музыкальной карьерой.

Тем временем в пространстве «Севкабель Порт» в эти дни продолжает работать мультимедийная выставка Love & Noise. Гипнотические инсталляции студии Dreamlaser повествуют о шести формах проявления любви — чувства, которое каждый воспринимает по-своему. По словам организаторов, проект приглашает зрителей к совместному размышлению: «Какими бывают препятствия на пути к любви и как их преодолеть? Как почувствовать ее впервые или воскресить это чувство, когда оно уже угасло? Отражается ли она на всем, что мы делаем?» Экспозиция продолжит свою работу до 24 сентября.

Подготовили Наталья Ширнина, Андрей Цедрик