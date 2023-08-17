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Власти Ставрополья прогнозируют рост авиационного пассажиропотока на 15%

В аэропортах Ставропольского края наблюдается увеличение пассажиропотока. Ожидается, что в 2023 году количество пассажиров достигнет 4,7 млн человек, рост по сравнению с 2022 годом составит 15%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Отмечается, что еще 10 лет назад авиационный пассажиропоток в крае составлял менее 1,5 млн пассажиров в год. В 2022 году пассажиропоток превысил 4 млн человек. За первое полугодие 2023 года пассажиропоток в аэропорту Ставрополя составил 255,2 тыс. пассажиров, в аэропорту Минеральных Вод — почти 2,3 млн пассажиров.

Сейчас в аэропортах региона действуют 47 межрегиональных и 19 международных маршрутов. В частности, в 2023 году появилось четыре новых рейса, в том числе востребованный у жителей края перелет из Ставрополя в Сочи. Рейсы из аэропортов Ставрополья сейчас выполняют 24 авиакомпании.

Кристина Федичкина

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