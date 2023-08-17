Директора ООО «ПК Промрешение» будут судить за неуплату 26 млн рублей налогов

Уголовное дело в отношении директора ставропольского ООО «ПК Промрешение», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ), передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Имя обвиняемого в сообщении ведомства не указано. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», фирму возглавляет Алексей Табаев.

По версии следствия, обвиняемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость за третий квартал 2020 года, а также первый и второй квартал 2021 года. Общая сумма задолженности по налогам превысила более 26 млн руб.

«Принятыми следователем СКР мерами большая часть причиненного ущерба возмещена, кроме того в целях обеспечения исполнения приговора частично наложен арест на имущество обвиняемого»,— сказано в сообщении ведомства.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПК Промрешение» зарегистрировано в Михайловске в 2016 году. Компания занимается производством подъемно-транспортного оборудования. С апреля в рамках процедуры банкротства в отношении фирмы введено наблюдение.

Кристина Федичкина