Открытые показы пройдут в Нижнем Новгороде в День российского кино

Летние кинотеатры Нижнего Новгорода 27 августа покажут фильмы, снятые в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Показы в честь Дня российского кино пройдут в детском парке имени Свердлова, парке «Дубки» и «Автозаводском» парке. Начало сеансов в 20:00, в программе фильмы «Васса» Глеба Панфилова, «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова и «Китайский сервиз» Виталия Москаленко.

В Доме народного единства в 13:00 покажут фильм «Казаки» о батальоне «Крым». После состоится встреча с режиссерами. Для участия нужно зарегистрироваться.

Елена Ковалева