В Саратовской области самозанятые заработали больше 17 миллиардов рублей

Депутаты Саратовской областной думы и члены регионального правительства обсудили реализацию на территории субъекта РФ закона «О введении специального налогового режима «налог на профессиональный доход», рассказали в пресс-службе заксобрания.

Председатель думского комитета по бюджету, налогам и собственности Алексей Антонов (ЕР) напомнил, что закон приняли два года назад.

Начальник управления предпринимательства министерства экономического развития Саратовской области Ирина Кириллова рассказала: в регионе в качестве самозанятых зарегистрированы порядка 88 тыс. человек. Все они имеют возможность получить на льготных условиях помощь по продвижению и рекламе. За прошедшие семь месяцев мерой поддержки воспользовались более 500 самозанятых.

Заместитель руководителя УФНС по Саратовской области Александр Борзов уточнил, что в 2022 году самозанятые региона заплатили в качестве налогов более 17 млрд руб.

Дарья Васенина

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