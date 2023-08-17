Жителю Сургута грозит 15 лет тюрьмы из-за убийства мужчины ударом колена

Следователи Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Сургута, который ударом колена убил мужчину. Как сообщили в пресс-службе СУ СК ХМАО, он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

По данным следствия, 8 августа пьяный 19-летний молодой человек поссорился с 29-летним мужчиной. Во время ссоры он ударил потерпевшего коленом в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следователи устанавливают обстоятельства преступления, занимаются сбором доказательств. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Полина Хабарова

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