Установка арт-объекта в виде браслета в Уфе обойдется в 1,5 млн рублей

Администрация Уфы по итогам аукциона заключила контракт с Евгением Прониным (Оренбургская область) на поставку и установку арт-объекта в виде женского браслета, сообщается на сайте госзакупок. Предприниматель предложил исполнить контракт начальной ценой 3 млн руб. в два раза дешевле, за 1,49 млн руб., он будет оплачен из бюджетов трех уровней. Другие пять участников готовы были исполнить его по цене от 1,5 млн руб. до начальной стоимости.

Арт-объект необходимо установить в течение 20 дней на площади Салавата Юлаева, напротив конгресс-холла «Торатау». Он будет представлять собой конструкцию высотой до 3,5 м, условно изображающую национальные башкирские украшения в золотом и серебряном цвете. Арт-объект должен состоять из опоры, каркаса, декоративной облицовки в виде браслета и 15 подвесных элементов из нержавеющей стали. Подрядчик должен предоставить не менее пяти вариантов дизайна подвесных элементов на согласование и дать годовую гарантию на объект.

Майя Иванова

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