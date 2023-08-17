В финал конкурса на пост главы Перми вышли краевой министр и руководитель района

Комиссия определилась с финалистами конкурса по отбору главы Перми. Как стало известно "Ъ-Прикамье", по итогам отбора максимум баллов набрали министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин и глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Их поддержали все 12 членов конкурсной комиссии. Господин Соснин и господин Русанов будут представлены на заседании Пермской думы 22 августа. Главой станет кандидат, заручившийся поддержкой большинства депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего на должность градоначальника претендовали 14 человек: пермский активист и блогер Денис Галицкий, сотрудник департамента транспорта пермской мэрии Александр Синявский, министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, юрист Мария Булычева, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов, упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, блогер Ирина Боровик, сотрудник службы безопасности Почтобанка Евгений Рожков, сотрудница группы компаний «Юрист 159», помощница депутата гордумы Перми Николая Гилева Ксения Тарантина.

Сегодня они представили свои программы развития Перми конкурсной комиссии. Комиссия состоит из 12 человек: половина из них назначена губернатором Пермского края, еще шесть человек делегированы городской думой. Ранее источники «Ъ-Прикамье», близкие к городским и краевым властям, утверждали, что Эдуард Соснин является основным кандидатом на пост главы Перми и пользуется поддержкой региональных властей.