Город-спутник Нововоронежской АЭС вошел в тройку победителей конкурса в рамках проекта «Школа Росатома»

По итогам конкурса среди городов, организующих общегородские выпускные со «Школой Росатома», город-спутник Нововоронежской АЭС – Нововоронеж занял второе место. В качестве приза Нововоронеж получит 5 путевок для детей на отраслевую смену для одаренных детей городов присутствия Госкорпорации «Росатом» в 2023-2024 учебном году в «Орленок» и «Артек».



Фото: Евгения Шашова

По словам муниципального координатора проекта «Школа Росатома» Галины Пегусовой, выигранные путевки достанутся ребятам, которые активно участвуют в реализации проекта. По итогам выпускного нужно было снять видеоролик. Результаты определяли члены конкурсной комиссии проекта «Школа Росатома» по четырем показателям, один из которых — поддержка жителями городов-участников проекта.

Сразу два города заняли третье место: Озерск и Железногорск. Город Заречный был признан победителем. В нем будет организован и проведен за счет средств гранта «Школы Росатома» общегородской День знаний 1 сентября 2023 года.

Всего в рамках конкурса выпускные прошли в восьми атомградах: Балакове, Железногорске, Заречном, Лесном, Нововоронеже, Новоуральске, Озерске, Удомле.

Проведение общегородского выпускного в Нововоронеже уже стало доброй традицией. В этом году масштабный праздник состоялся уже в девятый раз.

«Школа Росатома» помогает будущим выпускникам включиться в жизнь города, начать интересоваться градообразующим предприятием. Они видят, какую поддержку мы им оказываем на протяжении взросления, и поэтому возвращаются к нам. Так Нововоронежская АЭС старается заранее позаботиться о воспитании молодых кадров», - прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.