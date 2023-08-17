Врачи в Удмуртии впервые провели операцию на пищеводе 71-летней женщине через рот

В Удмуртии врачи впервые провели малоинвазивную эндоскопическую операцию на пищеводе через ротовую полость пожилой пациентке с ахалазией пищевода. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, врачи эндоскопического отделения Первой республиканской клинической больницы впервые оперировали совместно с врачами НМИЦ онкологии имени Петрова.

По словам заведующего эндоскопическим отделением 1 РКБ Константина Сысоева, 75-летнюю пациентку в 2020 году стало беспокоить першение в горле при еде. Со временем женщине стало трудно проглатывать пищу, а последние три месяца свободно проходила только холодная вода.

Консервативное лечение при таком диагнозе малоэффективно, а стандартная операция очень травматична. «Операция пероральной эндоскопической миотомии позволяет провести лечение максимально щадящим способом, без разрезов, с помощью эндоскопического оборудования. Спазмированный мышечный слой рассекается, а потом снова сшивается правильно»,— рассказал господин Сысоев.

Операция продлилась 1,5 часа. Пациентка смогла полноценно принимать пищу на третьи сутки. В настоящее время женщину выписали из больницы.