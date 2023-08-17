В Пензенской области стимулируют производство с использованием вторсырья

Правительство Пензенской области анонсировало введение новой меры поддержки производств, использующих вторичные ресурсы, рассказали в пресс-службе регионального министерства экономического развития и промышленности.

На данный момент неизвестно, в чем именно будет заключаться поддержка, но меру введут с 1 марта 2024 года.

«В перечень видов продукции из вторсырья включены, в том числе различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, изделия из стекловолокна и пластмассовые изделия, картон и бумага, минеральная вата, покрытия из резиновой крошки, резиновая плитка, мастики и герметики, кровельные и гидроизоляционные материалы», — сообщили чиновники.

Для каждого из указанных видов продукции установят минимальную необходимую в производстве долю вторсырья.

Предполагается, что нововведение приведет к росту использования на предприятиях региона вторичного сырья и, как следствие, уменьшить объемы отгружаемых на мусорные полигоны отходов и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Дарья Васенина

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