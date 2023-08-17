Слабовидящий мужчина утонул в Удмуртии во время отдыха со своим незрячим другом

Тело мужчины 1974 года рождения извлекли из акватории реки Симониха под Сарапулом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, трагедия произошла днем 17 августа.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Слабовидящий мужчина отправился купаться в необорудованном месте со своим незрячим другом. Они добрались до другого берега реки. Один из отдыхающих мужчин, полностью незрячий, остался на берегу, пока второй отправился купаться. Обратно он не вернулся.
В настоящее время следственные органы устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
В пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии рассказали, что это 32 случай гибели людей на воде.