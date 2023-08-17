Выставка «Екатеринбург: маршрут художника» открылась в ЕМИИ к 300-летию города

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открылась выставка «Екатеринбург: маршрут художника» к 300-летию города. В экспозицию вошли 130 произведений живописи, графики и скульптуры 65 художников разных поколений. Каждый из них обрел свой взгляд на город в ходе самостоятельных «творческих маршрутов», рассказали кураторы выставки на пресс-показе.

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Экспозиция построена не по хронологическому принципу. Создатели не стремились показать всю историю Екатеринбурга в деталях. Их цель — представить работы с изображением живого, изменчивого города, в которых яркое выражение находят чувства и эмоции.

Самое старое произведение выставки — гравюра «Вид города Екатеринбурга» (1783) французского художника-путешественника Луи Николя де Леспинаса. Она стала единственной исторической реликвией экспозиции.

На выставке представлены некоторые работы из постоянной экспозиции музея. Какие-то произведения впервые покажут зрителям после долгого нахождения в фондах и реставрации. По словам куратора выставки и заведующей сектором русского искусства ЕМИИ Тамары Галеевой, для новой экспозиции было отреставрировано 24 работы.

Первый зал выставки посвящен работам на производственную тему. «Широко известные масштабные произведения рассказывают об индустриальных трансформациях 1930-х годов, новых впечатляющих стройках, промышленных «гигантах большой эпохи» и ее героях»,— рассказала Тамара Галеева.

Во втором зале собраны работы с отдельными элементами Екатеринбурга: зданиями, парками, людьми и другими деталями, представляющими город «подлинным пространством жизни горожан, их любимой средой обитания».

В третьем зале представлены произведения, в которых фигурируют визуальные символы Екатеринбурга и знаковые персонажи города.

Объединяющей линией экспозиции стала «портретная галерея». «В инсталляцию включены известные живописные автопортреты Миши Брусиловского, Веры Воинковой, Германа Метелева, Александра Алексеева (Свинкина), Натальи Коротовских и др.»,— уточнила госпожа Галеева.

Для посетителей выставка будет работать с 18 августа по 22 октября в здании ЕМИИ на ул. Воеводина, 5.

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Ева Коршунова