С сентября в аптеках Татарстана перестанут продавать льготные препараты без рецепта

В аптеках Татарстана с начала сентября этого года перестанут отпускать сильнодействующие, психотропные, наркотические и льготные препараты без рецепта врача. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Это связано с тем, что в РФ вводят новый механизм контроля за реализацией препаратов. Это же позволит избежать незаконной продажи лекарств без рецепта.

При этом в Минздраве добавили, что большинство продаваемых препаратов будут по-прежнему отпускать без рецепта.

"Ъ-Казань"