ПСБ первым в России провел расчеты в цифровых рублях между бизнесом и физическим лицом. Предприниматель — клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно. Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, и произвел операцию b2c в цифровых рублях. Операции по оплате покупок с QR-кодом будут тарифицироваться по более низкой ставке 0,3%, что значительно ниже действующих тарифов эквайринга.

Выручка китайской компании Lenovo в первом квартале 2023 финансового года, завершившемся в июне, снизилась на 24%. Чистая прибыль компании упала на 66%. Результаты оказались хуже прогнозов аналитиков.

В «Газпромбанк Инвестиции» рассказали, какие российские акции их клиенты шортили больше всего. Тремя наиболее популярными компаниями оказались «Газпром», ВТБ и «Сбер», следует из исследования брокера (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»). На четвертой строчке оказались бумаги «Полюса».